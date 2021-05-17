Определены пары плей-офф и плей-ин НБА

В НБА завершился последний игровой день регулярного чемпионата, по итогам которого определились 4 пары плей-офф и 4 пары плей-ин в Западной и Восточной конференциях.
В первом раунде плей-офф Западной конференции сыграют «Денвер Наггетс» (3-й номер посева) — «Портленд Трэйл Блэйзерс» (6), «Лос-Анджелес Клипперс» (4) — «Даллас Маверикс» (5). В плей-ин встретятся «Лос-Анджелес Лейкерс» (7) — «Голден Стэйт Уорриорз» (8), «Мемфис Гриззлиз» (9) — «Сан-Антонио Спёрс» (10). «Финикс Санз» (2) в плей-офф встретится с победителем пары «Лейкерс» — «Голден Стэйт». «Юта Джаз» (1) узнает соперника по постсезону, когда лучший в паре «Мемфис» — «Сан-Антонио» определит победителя с проигравшим в паре «Лейкерс» — «Уорриорз».
В первом раунде Восточной конференции сыграют «Милуоки Бакс» (3) — «Майами Хит» (6), «Нью-Йорк Никс» (4) — «Атланта Хоукс» (5). В плей-ин встретятся «Бостон Селтикс» (7) — «Вашингтон Уизардс» (8), «Индиана Пэйсерз» (9) — «Шарлотт Хорнетс» (10). «Бруклин Нетс» (2) в плей-офф сыграют с победителем пары «Бостон» — «Вашингтон». «Филадельфия» (1) узнает соперника по постсезону, когда лучший в паре «Индиана» — «Шарлотт» определит победителя с проигравшим в паре «Селтикс» — «Уизардс».
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