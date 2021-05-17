Майк Джеймс и суперзвёзды «Нетс» организовали феноменальный момент в стиле «Глобтроттерс»
Баскетболисты «Бруклин Нетс» отметились потрясающим моментом в стиле легендарной выставочной команды «Гарлем Глобтроттерс» в последнем матче регулярного чемпионата-2020/2021 с «Кливленд Кавальерс» (123:109).
В конце второй четверти после перехвата тяжёлый форвард «Нетс» Блэйк Гриффин организовал быстрый отрыв «слепой» передачей из-за спины. Разыгрывающий Кайри Ирвинг в одно касание переправил мяч экс-защитнику ЦСКА Майку Джеймсу, который сделал навес от щита под данк форварду Кевину Дюранту. На организацию результативной атаки игрокам «Бруклина» понадобилось около 3 секунд. «Нетс» благодаря победе стали вторыми в Восточной конференции.
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