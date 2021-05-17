Леброн Джеймс покорил значимую отметку в НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» отметился важным достижением. Форвард помог своей команде одержать победу со счётом 110:98, а также поднялся на 13-е место в истории НБА по реализованным трёхочковым броскам.
Теперь в активе 36-летней звезды 1979 дальних попаданий. В списке лучших исполнителей трёхочковых в истории Леброн обошёл семикратного участника Матча звёзд НБА Джо Джонсона. У него 1978 точных бросков.
В матче с «Пеликанс» Леброн набрал 25 очков. Он реализовал два трёхочковых из пяти. Регулярный чемпионат НБА лидер «Лейкерс» завершил с процентом попаданий дальними бросками 36,5%.
«Лейкерс» не удалось избежать участия в плей-ин. Калифорнийцы закончили регулярный чемпионат на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.
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