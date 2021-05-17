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Стефен Карри обновил исторический рекорд НБА

Стефен Карри обновил исторический рекорд НБА
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри обновил рекорд НБА, который сам же ранее установил. Историческую высоту Карри покорил в заключительном матче регулярного чемпионата НБА с «Мемфис Гриззлис». Встреча закончилась со счётом 113:101 в пользу «Уорриорз».

Регулярный чемпионат Карри завершил с показателем 5,3 трёхочковых броска за игру. Он является рекордсменом по данному показателю. Предыдущий рекорд Карри составлял 5,1 трёхочкового за матча.

«Голден Стэйт» завершил сезон в регулярном чемпионате в зоне плей-ин. В пле-ин «Уорриорз» сыграют с «Лос-Анджелес Лейкерс», который также не сумел попасть в плей-офф напрямую.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

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