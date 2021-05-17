Владимир Гомельский спрогнозировал счёт серии «Зенит» – ЦСКА

Известный российский комментатор Владимир Гомельский спрогнозировал счета полуфинальных серий Единой лиги ВТБ. По мнению эксперта, в финал выйдут ЦСКА и «Локомотив-Кубань».
«Зенит» — ЦСКА — 2:3, «Локомотив-Кубань» — УНИКС — 3:2», — написал Гомельский на своём сайте, отвечая на вопрос одного из посетителей.
«Зенит» в плей-офф Единой лиги ВТБ уверенно обыграл «Парму» (2-0). В свою очередь ЦСКА пришлось понервничать в матчах с «Нижним Новгородом». Москвичи дожали соперника в упорном третьем матче, серия завершилась со счётом 2-1.
После матчей с «Нижним Новгородом» президентом ЦСКА Андрей Ватутин признался, что его беспокоит игра команды перед решающим отрезком сезона. «Зенит» в плей-офф вышел в качестве победителя регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
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