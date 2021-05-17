Евгений Пашутин: мобилизуем все силы и энергию для того, чтобы обыграть УНИКС

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился ожиданиями от полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом.

«Мы видели, какими жесткими были матчи с «Химками», так что ожидаем такой же физический контакт и в полуфинале, ведь это плей-офф. Нам нужно восстановиться не только физически, но и ментально, подойти в лучших кондициях к полуфинальной битве. Должны быть готовы к силовой борьбе, которую всегда пытается навязать УНИКС, контролировать подбор, быть сконцентрированными все сорок минут матча, играть в умный баскетбол в нападении и действовать от защиты. Нужно ограничить снайперов соперника, не давать им свободно атаковать. Понятно, что они будут совершать свои броски, но наша задача состоит в том, чтобы сделать эти броски тяжёлыми, с сопротивлением.



Первые матчи серии сыграем дома, так что, само собой, сделаем всё, чтобы выиграть. Нашей целью в этом противостоянии является выход в финал, мобилизуем все силы и энергию для того, что обыграть УНИКС. Ждём болельщиков на игре, чувствуем поддержку и выложимся на максимум, чтобы порадовать их хорошим баскетболом», — приводит слова Пашутина пресс-служба команды.