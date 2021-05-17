Определены игроки недели в НБА
Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард и защитник «Атланта Хоукс» Трэй Янг признаны игроками недели в Западной и Восточной конференциях НБА соответственно, сообщает официальный «твиттер» лиги.
Лиллард набирал в среднем 31,8 очка и 6,8 передачи при точности 57,9% с игры. «Трэйл Блэйзерс» одержал 3 победы в 4 матчах и напрямую вышел в плей-офф, где его соперником стал «Денвер Наггетс»… Янг в среднем набирал 24,3 очка, 8,5 передачи и 4,3 подбора. «Атланта» вышла в плей-офф под пятым номером посева и встретится с «Нью-Йорк Никс»…
В НБА завершилась последняя, 21-я неделя регулярного чемпионата. По её итогам было определено 4 пары плей-офф и 4 противостояния плей-ин на Востоке и Западе.
Определены пары плей-офф и плей-ин НБА
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