Определены игроки недели в НБА

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард и защитник «Атланта Хоукс» Трэй Янг признаны игроками недели в Западной и Восточной конференциях НБА соответственно, сообщает официальный «твиттер» лиги.



Лиллард набирал в среднем 31,8 очка и 6,8 передачи при точности 57,9% с игры. «Трэйл Блэйзерс» одержал 3 победы в 4 матчах и напрямую вышел в плей-офф, где его соперником стал «Денвер Наггетс»… Янг в среднем набирал 24,3 очка, 8,5 передачи и 4,3 подбора. «Атланта» вышла в плей-офф под пятым номером посева и встретится с «Нью-Йорк Никс»…

В НБА завершилась последняя, 21-я неделя регулярного чемпионата. По её итогам было определено 4 пары плей-офф и 4 противостояния плей-ин на Востоке и Западе.