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Стала известна позиция ЦСКА по контракту Майка Джеймса

Стала известна позиция ЦСКА по контракту Майка Джеймса
Баскетбол / НБА 0

ЦСКА намерен позводить защитнику Майку Джеймсу продолжить выступление в НБА, сообщает Eurohoops.

Как сообщает источник, ЦСКА не хочет, чтобы Джеймс перешёл в один из европейских клубов. Летом стороны обсудят разрыв контракта. При этом ЦСКА не рассматривает выкуп соглашения Джеймса, который входит в топ-3 самых высокооплачиваемых игроков Европы и должен получить $ 5 млн за ближайшие два года. Клуб рассчитывает сэкономить средства при поиске вариантов расставания с Джеймсом.

Накануне, 17 мая, стало известно, что главный тренер команды Димитрис Итудис продлил контракт с московским клубом. Именно он отстранил Джеймса от игр и исключил из состава. После этого американский защитник подписал контракт с «Бруклин Нетс» до конца сезона. Действующий контракт Майка Джеймса с ЦСКА истекает через два года. У баскетболиста возник конфликт с Итудисом. Позднее Майк говорил, что он не сошёлся с тренером характерами. Итудис продлил контракт с ЦСКА на два года. Ожидалось, что Джеймс может вернуться в ЦСКА по окончании сезона.

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