Стив Керр назвал самого близкого игрока в истории к Майклу Джордану. Это не Леброн Джеймс

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал, кого считает наиболее близким игроком к легенде НБА Майклу Джордану. По словам Керра, ближе всех к великому Майклу подобрался Коби Брайант.

«Думаю, Коби — тот человек, который ближе всех подобрался к Майклу Джордану. У них было много похожего в игре. Они оба одинаково хотели побеждать и доминировали на площадке.

Это не совпадение, что они даже похожи внешне, Коби пытался превзойти Майкла. Брайант был идолом в Лос-Анджелесе. Мы знаем, что он значил для города», — цитирует Керра NBC Sports Bay Arena.

Коби Брайант — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они скончались.