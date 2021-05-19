50 очков Тейтума принесли «Бостону» победу над «Вашингтоном» в плей-ин НБА
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В матче плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» дома обыграл «Вашингтон Уизардс» со счётом 118:100.
В составе победителей лучшими на площадке стали Джейсон Тейтум (50 очков), Кемба Уокер (29 очков) и Тристан Томпсон (12 очков и 12 подборов). У «Уизардс» наиболее результативными в игре стали Брэдли Бил (22 очка и 9 подборов), Расселл Уэстбрук (20 очков и 14 подборов) и Иш Смит (17 очков).
НБА - плей-офф. Квалификация
19 мая 2021, среда. 04:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
118 : 100
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Бостон Селтикс: Тейтум - 50, Уокер - 29, Томпсон - 12, Фурнье - 8, Смарт - 7, Уильямс - 4, Лэнгфорд - 3, Несмит - 3, Эдвардс - 2, Браун, Корнет, Оджелей, Паркер, Притчард, Уильямс, Уотерс, Фалль
Вашингтон Уизардс: Бил - 22, Уэстбрук - 20, Смит - 17, Гэффорд - 12, Хатимура - 8, Лень - 5, Лопес - 5, Дав. Бертанс - 4, Мэтьюз - 3, Гилл - 2, Хатчинсон - 2, Homesley, Авдия, Бонга, Брайант, Нето, Уинстон
Ранее в матче плей-ин НБА «Индиана Пэйсерс» дома разгромила «Шарлотт Хорнетс» со счётом 144:117. Теперь «Пэйсерс» встретятся с «Уизардс» за 8-й номер посева в плей-офф.
Кроме того, в плей-ин НБА 20 мая сыграют «Мемфис Гриззлиз» и «Сан-Антонио Спёрс», а также «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз».
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