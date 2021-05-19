50 очков Тейтума принесли «Бостону» победу над «Вашингтоном» в плей-ин НБА

В матче плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» дома обыграл «Вашингтон Уизардс» со счётом 118:100.

В составе победителей лучшими на площадке стали Джейсон Тейтум (50 очков), Кемба Уокер (29 очков) и Тристан Томпсон (12 очков и 12 подборов). У «Уизардс» наиболее результативными в игре стали Брэдли Бил (22 очка и 9 подборов), Расселл Уэстбрук (20 очков и 14 подборов) и Иш Смит (17 очков).

Ранее в матче плей-ин НБА «Индиана Пэйсерс» дома разгромила «Шарлотт Хорнетс» со счётом 144:117. Теперь «Пэйсерс» встретятся с «Уизардс» за 8-й номер посева в плей-офф.

Кроме того, в плей-ин НБА 20 мая сыграют «Мемфис Гриззлиз» и «Сан-Антонио Спёрс», а также «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз».