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Димитрис Итудис высказал мнение о критике Владимира Гомельского в его адрес

Димитрис Итудис высказал мнение о критике Владимира Гомельского в его адрес
Антон Мозговой
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис ответил на вопрос об отношении к критике известного баскетбольного комментатора Владимира Гомельского.

«После 14 «Финалов четырёх» меня критика не заботит. Я сам являюсь себе главным критиком, каждый день работаю с командой. Для меня важна точка зрения игроков и руководства», — цитирует Итудиса Gazzetta.gr.

Ранее стало известно, что Итудис продлил контракт с ЦСКА ещё на два года. После этого Гомельский признался, что ему трудно оценить решение руководства клуба. По словам эксперта, решать вопрос с продлением контракта стоило уже после окончания сезона, а не сейчас.

Несмотря на сложный сезон, Итудис вывел ЦСКА в «Финал четырёх» Евролиги и в полуфинал Единой лиги ВТБ.

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