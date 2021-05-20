«Лейкерс» вырвали победу у «Голден Стэйт» в плей-ин НБА, «Мемфис» прошёл «Сан-Антонио»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч плей-ин НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 103:100.

Наиболее результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, набравший 37 очков и совершивший 7 подборов и 3 передачи. Лидером по результативность в составе «Лейкерс» стал Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 25 очков, 12 подборов и 2 передач. Феноменальную игру продемонстрировал и Леброн Джеймс, на счету которого трипл-дабл из 22 очков, 11 подборов и 10 передач.

В другом матче игрового дня «Мемфис Гриззлиз» обыграл «Сан-Антонио Спёрс» (100:96).

Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» вышел в плей-офф НБА, а «Голден Стэйт Уорриорз» предстоит оспорить путёвку с «Мемфис Гриззлиз».