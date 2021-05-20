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«Лейкерс» вырвали победу у «Голден Стэйт» в плей-ин НБА, «Мемфис» прошёл «Сан-Антонио»

«Лейкерс» вырвали победу у «Голден Стэйт» в плей-ин НБА, «Мемфис» прошёл «Сан-Антонио»
Вячеслав Моренко
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч плей-ин НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 103:100.

Наиболее результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, набравший 37 очков и совершивший 7 подборов и 3 передачи. Лидером по результативность в составе «Лейкерс» стал Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 25 очков, 12 подборов и 2 передач. Феноменальную игру продемонстрировал и Леброн Джеймс, на счету которого трипл-дабл из 22 очков, 11 подборов и 10 передач.

НБА - плей-офф. Квалификация
20 мая 2021, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
103 : 100
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 25, Джеймс - 22, Карузо - 14, Шрёдер - 12, Колдуэлл-Поуп - 10, Кузма - 6, Драммонд - 4, Харрелл - 4, Мэттьюз - 3, Хортон-Такер - 3, Адетокунбо, Дадли, Кейкок, Маккинни, Маклемор, Марк Газоль, Моррис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 37, Уиггинс - 21, Бэйзмор - 10, Пул - 10, Тоскано-Андерсон - 9, Луни - 6, Мюлдер - 5, Грин - 2, Белл, Ли, Манньон, Пэйтон II, Пэскелл, Смайлагич, Томпсон, Уайзмен, Убре

В другом матче игрового дня «Мемфис Гриззлиз» обыграл «Сан-Антонио Спёрс» (100:96).

НБА - плей-офф. Квалификация
20 мая 2021, четверг. 02:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
100 : 96
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Мемфис Гриззлиз: Брукс - 24, Валанчюнас - 23, Морант - 20, Джексон - 10, Андерсон - 9, Бейн - 7, Джонс - 5, Мелтон - 2, Аллен, Кларк, Кончар, Макдермотт, Портер, Тийе, Тиллман, Уинслоу, Фрейзер
Сан-Антонио Спёрс: Гэй - 20, Дерозан - 20, Джонсон - 11, Мюррей - 10, Пёлтль - 10, Миллз - 9, Уокер - 8, Дьенг - 6, Васселл - 2, Бэйтс-Диоп, Джеффрис, Джонс, Лайлз, Ойбанкс, Саманич, Уайт, Уэзерспун

Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» вышел в плей-офф НБА, а «Голден Стэйт Уорриорз» предстоит оспорить путёвку с «Мемфис Гриззлиз».

Сетка квалификации НБА.
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