Леброн забил феноменальный победный трёхочковый через Карри и вывел «Лейкерс» в плей-офф

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал автором победного трёхочкового попадания в матче плей-ин НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (103:100).
Джеймс при счёте 100:100 забросил на исходе владения за 58,2 секунды до финальной сирены. После этого попадания Леброна счёт на табло не менялся до финальной сирены. 36-летний Джеймс в матче с «Голден Стэйт» оформил трипл-дабл, записав себе в актив 22 очка, 11 подборов и 10 передач.
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«Лейкерс» благодаря победе над «Уорриорз» вышли в плей-офф на «Финикс Санз». «Голден Стэйт» сыграет за право выступить в матчах на выбывание с «Мемфис Гриззлис». Победитель этой пары в первом раунде встретится с «Юта Джаз».
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