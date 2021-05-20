Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн забил феноменальный победный трёхочковый через Карри и вывел «Лейкерс» в плей-офф

Леброн забил феноменальный победный трёхочковый через Карри и вывел «Лейкерс» в плей-офф
Алексей Фалько
Комментарии

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал автором победного трёхочкового попадания в матче плей-ин НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (103:100).

Джеймс при счёте 100:100 забросил на исходе владения за 58,2 секунды до финальной сирены. После этого попадания Леброна счёт на табло не менялся до финальной сирены. 36-летний Джеймс в матче с «Голден Стэйт» оформил трипл-дабл, записав себе в актив 22 очка, 11 подборов и 10 передач.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

«Лейкерс» благодаря победе над «Уорриорз» вышли в плей-офф на «Финикс Санз». «Голден Стэйт» сыграет за право выступить в матчах на выбывание с «Мемфис Гриззлис». Победитель этой пары в первом раунде встретится с «Юта Джаз».

Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021