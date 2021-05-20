Аренас назвал топ-5 скореров в истории. В списке два современных игрока и нет Леброна

Бывший баскетболист, а ныне эксперт Гилберт Аренас поделился мнением о том, кого можно считать лучшим скорером в истории НБА. В списке Аренаса есть два действующих игрока лиги, но при этом в нём не нашлось места ни лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу, ни лидеру «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри.

«Я назову Майкла Джордана и Коби Брайанта. Они чистые скореры. Кевин Дюрант, Аллен Айверсон и Кармело Энтони. Мне бы хотелось назвать Джо Джонсона, но я должен назвать Кармело», — приводит слова Аренаса Essentialy Sports.

Напомним, самым результативным игроком в истории НБА является Карим Абдул-Джаббар (38 387 очков). Коби Брайант (33 643) занимает в списке четвёртое место, а Майкл Джордан (32 292) — пятое.