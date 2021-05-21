Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Объялены кандидаты на все награды НБА. Леброн, Яннис и Дончич не претендуют на MVP

Объялены кандидаты на все награды НБА. Леброн, Яннис и Дончич не претендуют на MVP
Алексей Фалько
Комментарии

Пресс-служба НБА огласила претендентов на индивидуальные награды в разных номинациях по итогам сезона-2020/2021.

На главную награду, MVP сезона, претендуют защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид и центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич. В тройку претендентов не вошли форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо и защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич.

Список всех номинанантов:

Самый ценный игрок (MVP): Стефен Карри («Голден Стэйт»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Никола Йокич («Денвер»).

Новичок года: Ламело Болл («Шарлотт»), Энтони Эдвардс («Миннесота»), Тайриз Халибертон («Сакраменто»).

Лучший оборонительный игрок: Руди Гобер («Юта»), Дрэймонд Грин («Голден Стэйт»), Бен Симмонс («Филадельфия»).

Самый прогрессирующий игрок: Джерами Грант («Детройт»), Майкл Портер («Денвер»), Джулиус Рэндл («Нью-Йорк»).

Лучший запасной игрок: Джордан Кларксон («Юта»), Джо Инглз («Юта»), Деррик Роуз («Нью-Йорк»).

Тренер года: Куинн Снайдер («Юта»), Том Тибодо («Нью-Йорк») и Монти Уильямс («Финикс»).

Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021