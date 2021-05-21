Объялены кандидаты на все награды НБА. Леброн, Яннис и Дончич не претендуют на MVP

Пресс-служба НБА огласила претендентов на индивидуальные награды в разных номинациях по итогам сезона-2020/2021.
На главную награду, MVP сезона, претендуют защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид и центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич. В тройку претендентов не вошли форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо и защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич.
Список всех номинанантов:
Самый ценный игрок (MVP): Стефен Карри («Голден Стэйт»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Никола Йокич («Денвер»).
Новичок года: Ламело Болл («Шарлотт»), Энтони Эдвардс («Миннесота»), Тайриз Халибертон («Сакраменто»).
Лучший оборонительный игрок: Руди Гобер («Юта»), Дрэймонд Грин («Голден Стэйт»), Бен Симмонс («Филадельфия»).
Самый прогрессирующий игрок: Джерами Грант («Детройт»), Майкл Портер («Денвер»), Джулиус Рэндл («Нью-Йорк»).
Лучший запасной игрок: Джордан Кларксон («Юта»), Джо Инглз («Юта»), Деррик Роуз («Нью-Йорк»).
Тренер года: Куинн Снайдер («Юта»), Том Тибодо («Нью-Йорк») и Монти Уильямс («Финикс»).
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