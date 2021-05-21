Сергей Кущенко: хотелось бы, чтобы серия «Локомотив-Кубань» — УНИКС продолжалась

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился ожиданиями от полуфинальной серии плей-офф турнира «Локомотив-Кубань» — УНИКС.

«Очень жалко, что команды теряют своих лидеров. Сейчас в полуфиналах Лиги ВТБ играют команды, практически каждая из которая не может рассчитывать на важнейших игроков. Понятно, что «Локомотиву» сейчас не хватает травмированных Уильямса, Калниетиса и Ильницкого. Совсем бы другая игра была. В первом матче молодые игроки «Локо» показали характер, затащили игру в овертайм и дали возможность команде зацепиться за победу. УНИКС этого не допустил.



Ротация казанской команды была длиннее и качественнее. Молодые ребята, которых сегодня выпускал Евгений Пашутин, вряд ли помогли, как в первой игре, кроме Емченко. Тем не менее, я не считаю, что УНИКСу будет просто в Казани, по той причине, что Уильямс-Госс вернулся в игру. Ему было очень сложно сегодня. В одном из моментов я сидел близко и обратил внимание на то, что он потерял мяч только потому, что ему было сложно держать его левой рукой. Однако, вот эти один-два выходных дня и переезд, наверное, поднимут лидера команды на другой уровень, а это уже чуть-чуть другая ротация. Хотелось бы, чтобы серия продолжалась. Точно не хочется, чтобы такая красивая и качественная пара полуфиналистов закончила борьбу в трёх матчах», — приводит слова Кущенко пресс-служба «Локомотива-Кубань».