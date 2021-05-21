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Двукратная обладательница Кубка Европы Надежда Гришаева вышла замуж

Двукратная обладательница Кубка Европы Надежда Гришаева вышла замуж
Юрий Зотов
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Известная российская баскетболистка, двукратный обладатель Кубка Европы и участница Олимпиады-2012 Надежда Гришаева вышла замуж. По информации «КП», её избранником стал известный бизнесмен.

31-летняя Гришаева завершила карьеру несколько лет назад из-за травм. В прошлом десятилетии спортсменка, выступавшая в амплуа центровой или тяжёлого форварда, играла за московское «Динамо», французский «Аррас», турецкий «Бешикташ», а также за сборную России. В составе национальной команды баскетболистка принимала участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, на клубном уровне завоёвывала Кубок Европы, была дважды серебряным призёром чемпионата России и Евролиги.

В прошлом десятилетии Гришаева считалась одной из самых заметных российских баскетболисток. В 2013 году в эфир Первого канала вышел выпуск программы «Модный приговор» с её участием в качестве главной героини. После окончания карьеры её часто стали упоминать в связи с именем вице-спикера Госдумы Игорем Лебедевым, но замуж она вышла в итоге за известного бизнесмена. Свадьба состоялась в одном из подмосковных особняков.

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