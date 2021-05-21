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Леброн Джеймс прояснил информацию о своей травме перед стартом плей-офф

Леброн Джеймс прояснил информацию о своей травме перед стартом плей-офф
Арина Ершова
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прояснил информацию о своей травме перед стартом плей-офф.

«Мы должны беспокоиться о Леброне Джеймсе. Я слышал, что он играет буквально на одной ноге», — сообщал эксперт ESPN Марк Спирс.

После матча плей-ин с «Голден Стэйт Уорриорз» (103:100) Леброн опроверг эту информацию.

«Я в порядке. Говорю вам, ребята, я в порядке. Я долгое время не проводил на площадке столько минут, сколько в этом матче, и ничего не почувствовал во время игры. Дрэймонд попал пальцем мне прямо в глаз, и поэтому я лежал на паркете. Просто убедился, что со мной всё в порядке, что у меня не идёт кровь и я могу хоть что-то видеть, чтобы доиграть матч», — приводит слова Леброна Silverscreenandroll.

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