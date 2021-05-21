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Гольфистка Пейдж Спиранак подколола Леброна Джеймса

Гольфистка Пейдж Спиранак подколола Леброна Джеймса
Алексей Фалько
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Гольфистка Пэйдж Спиранак подколола форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса из-за его реакции на контакт с тяжёлым форвардом «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймондом Грином в матче плей-ин НБА.

Спиранак считает, что Джеймс приукрасил последствия попадания пальца Грина в свой глаз. Леброн после матча сказал, что в момент решающего броска видел «три кольца» и бросал в среднее. «Лейкерс» обыграли «Уорриорз» (103:100) и вышли в плей-офф НБА на «Финикс Санз», попадание Джеймса за 58 секунд до сирены через Стефена Карри стало победным.

«Космический джем 2» не подведёт. Леброн хороший актёр», – написала Спиранак на своей странице в «Твиттере».

Спиранак ранее критиковала «Космический джем 2» из-за изменённого образа Лолы Банни.

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