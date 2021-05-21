Названа вторая сборная сезона Евролиги. В списке есть игрок ЦСКА

Разыгрывающий «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин, защитник «Фенербахче» Нандо Де Коло, форвард «Милана» Шейвон Шилдс, один из лидеров ЦСКА, форвард Уилл Клайберн и центровой «Барселоны» Брэндон Дэвис вошли во вторую сборную сезона Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.



Символическая пятёрка была определена на основе голосования болельщиков, СМИ, а также главных тренеров и капитанов команд.

Отметим, что Ларкин, Шилдс, Клайберн и Дэвис сыграют в «Финале четырёх» Евролиги, который пройдёт 28–30 мая в Кёльне (Германия).

Напомним, что в первую сборную сезона Евролиги вошли разыгрывающий «Зенита» Кевин Пангос, защитник «Анадолу Эфес» Василие Мицич, лёгкий форвард «Баварии» Владимир Лучич, тяжёлый форвард «Барселоны» Никола Миротич и центровой «Реала» Уолтер Тавареш.

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