Леброн Джеймс дал понять Стефену Карри, что хочет видеть его в «Лейкерс»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс дал понять защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри, что он бы хотел его видеть в составе своей команды.
«Леброн сказал Стефу, что у него есть отличный вариант недвижимости в Брентвуде, на тот случай, когда Карри снова будет готов стать чемпионом», — приводит слова Леброна Pickandroll со ссылкой на обозревателей FOX Sports.
Напомним, соперничество Джеймса и Карри является одним из самых принципиальных в современной НБА. Последний раз команды Леброна и Стефа встретились в матче плей-ин. Леброну за минуту до конца встречи удалось забросить трёхочковый с сопротивлением от Карри, который впоследствии стал победным и вывел «Лейкерс» в плей-офф. «Уорриорз» попробуют пробиться в плей-офф в ночь на 22 мая по московскому времени, когда сыграют с «Мемфисом».
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