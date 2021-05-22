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Леброн не хотел переходить в «Лейкерс» и предпочитал другой клуб. Его отговорила жена

Леброн не хотел переходить в «Лейкерс» и предпочитал другой клуб. Его отговорила жена
Микаил Гусейнов
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, покидая в 2018 году «Кливленд Кавальерс», не хотел переходить в «Лейкерс». В Калифорнию его убедила переехать жена. Сам же баскетболист намеревался продолжить карьеру в «Нью-Йорк Никс».

«Мы слышали, что Леброн хотел перейти в «Нью-Йорк Никс». У меня были очень хорошие источники на этот счёт. Он думал о переходе в «Никс», но супруга Джеймса хотела переехать в Лос-Анджелес. Она хотела, чтобы их дети ходили в школу в Лос-Анджелесе. Именно этот фактор испортил все замыслы», — приводит слова обозревателя Лизы Робинсон Bleacher Report.

Напомним, Леброн проводит третий сезон в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». В ходе первого ему не удалось вывести команду в плей-офф, а в минувшем сезоне Джеймс привёл коллектив к титулу.

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