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Стив Керр отреагировал на непопадание «Голден Стэйт» в плей-офф НБА

Стив Керр отреагировал на непопадание «Голден Стэйт» в плей-офф НБА
Микаил Гусейнов
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал невыход своей команды в плей-офф НБА. Напомним, в турнире плей-ин команда из Калифорнии сначала в напряжённой дуэли уступила «Лос-Анджелес Лейкерс» (100:103), а в решающем матче проиграла «Мемфис Гриззлиз» (112:117) лишь в овертайме.

«Нынешний сезон стал абсолютным успехом для моей команды. На протяжении последних 20 матчей мы были действительно хорошим коллективом. Как бы то ни было, последние два поражения стали для нас настоящим ударом под дых», — приводит слова Керра Bleacher Report.

Напомним, «Голден Стэйт Уорриорз» не попали в плей-офф второй сезон кряду, но в минувшем году калифорнийцы были одной из худших команд лиги. В период 2014-2018 гг. «Уорриорз» трижды становились чемпионами НБА.

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