Стефен Карри играл в плей-ин НБА с травмой
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри последние матчи сезона проводил с переломом копчика. Об этом рассказал напарник Карри по команде Кент Бэйзмор.
«Кент Бэйзмор только что сказал, что Карри выступал со стрессовым переломом копчика. В «Уорриорз» сообщали лишь об ушибе», — написал на своей странице в «Твиттере» обозреватель Уэс Голдберг.
Напомним, в ночь на 22 мая «Уорриорз» завершили сезон. Калифорнийцы в турнире плей-ин уступили «Мемфис Гриззлиз» и лишились шансов поучаствовать в плей-офф. Карри, невзирая на травму, классно провёл концовку чемпионата. В целом в сезоне Стефен принял участие в 63 матчах (все в старте), набирая в них 32,0 очка, собирая 5,5 подбора, совершая 5,8 передачи и 1,2 перехвата.
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