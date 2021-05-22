Стефен Карри играл в плей-ин НБА с травмой

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри последние матчи сезона проводил с переломом копчика. Об этом рассказал напарник Карри по команде Кент Бэйзмор.

«Кент Бэйзмор только что сказал, что Карри выступал со стрессовым переломом копчика. В «Уорриорз» сообщали лишь об ушибе», — написал на своей странице в «Твиттере» обозреватель Уэс Голдберг.

Напомним, в ночь на 22 мая «Уорриорз» завершили сезон. Калифорнийцы в турнире плей-ин уступили «Мемфис Гриззлиз» и лишились шансов поучаствовать в плей-офф. Карри, невзирая на травму, классно провёл концовку чемпионата. В целом в сезоне Стефен принял участие в 63 матчах (все в старте), набирая в них 32,0 очка, собирая 5,5 подбора, совершая 5,8 передачи и 1,2 перехвата.