Крунослав Симон — перед Ф4 Евролиги с ЦСКА: «Анадолу Эфес» имеет огромное преимущество

Один из лидеров «Анадолу Эфес» Крунослав Симон поделился мыслями о «Финале четырёх» Евролиги, рассказав, какое есть преимущество у стамбульцев перед решающей стадии турнира.

«У нас есть огромное преимущество. Мы играем вместе почти уже три года. Это значительно всё упрощает. Каждый игрок знает свою роль. Думаю, это наше самое важное преимущество в преддверии „Финала четырёх“. С ЦСКА нас ждёт близкая игра. Не хочу сравнивать этот матч с матчем „Финала четырёх“ двухлетней давности. ЦСКА сильно изменился с тех пор.

Наш состав также немного поменялся. Нас ждёт совершенно иная игра. Нас ждёт близкая битва, в которой всё решат детали. Мы должны быть готовы. Чтобы победить, нужно будет отдаться игре полностью", — приводит слова Симона турецкая редакция Eurohoops.