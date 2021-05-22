НБА приняла решение по Леброну Джеймсу, который нарушил протоколы лиги

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, посетивший вечеринку и нарушивший тем самым протоколы безопасности НБА по коронавирусу, не будет отстранён от матчей плей-офф, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».



Лига посчитала, что нарушение Леброна не несёт в себе угрозы распространения коронавируса. 17 мая Джеймс проводил вечеринку по поводу запуска новой текилы. Джеймс лично присутствовал на публичном мероприятии, проходившем за два дня до матча плей-ин с «Голден Стэйт Уорриорз».



Гости вечеринки, в числе которых были известные рэпер Дрейк и актер Майк Б. Джордан, должны были предоставить доказательства вакцинации или недавнего отрицательного результата теста на коронавирус, чтобы присутствовать на вечеринке. 23 мая «Лейкерс» стартуют в плей-офф НБА гостевым матчем с «Финикс Санз».