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НБА приняла решение по Леброну Джеймсу, который нарушил протоколы лиги

НБА приняла решение по Леброну Джеймсу, который нарушил протоколы лиги
Алексей Фалько
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, посетивший вечеринку и нарушивший тем самым протоколы безопасности НБА по коронавирусу, не будет отстранён от матчей плей-офф, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

Лига посчитала, что нарушение Леброна не несёт в себе угрозы распространения коронавируса. 17 мая Джеймс проводил вечеринку по поводу запуска новой текилы. Джеймс лично присутствовал на публичном мероприятии, проходившем за два дня до матча плей-ин с «Голден Стэйт Уорриорз».

Гости вечеринки, в числе которых были известные рэпер Дрейк и актер Майк Б. Джордан, должны были предоставить доказательства вакцинации или недавнего отрицательного результата теста на коронавирус, чтобы присутствовать на вечеринке. 23 мая «Лейкерс» стартуют в плей-офф НБА гостевым матчем с «Финикс Санз».

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