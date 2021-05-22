НБА приняла решение по Леброну Джеймсу, который нарушил протоколы лиги

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, посетивший вечеринку и нарушивший тем самым протоколы безопасности НБА по коронавирусу, не будет отстранён от матчей плей-офф, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».
Лига посчитала, что нарушение Леброна не несёт в себе угрозы распространения коронавируса. 17 мая Джеймс проводил вечеринку по поводу запуска новой текилы. Джеймс лично присутствовал на публичном мероприятии, проходившем за два дня до матча плей-ин с «Голден Стэйт Уорриорз».
Гости вечеринки, в числе которых были известные рэпер Дрейк и актер Майк Б. Джордан, должны были предоставить доказательства вакцинации или недавнего отрицательного результата теста на коронавирус, чтобы присутствовать на вечеринке. 23 мая «Лейкерс» стартуют в плей-офф НБА гостевым матчем с «Финикс Санз».
- 22 мая 2021
-
18:14
-
16:59
-
16:42
-
15:59
-
15:07
-
14:59
-
12:59
-
11:43
-
10:59
-
09:46
-
09:05
-
08:35
-
07:15
-
00:59
-
00:18
- 21 мая 2021
-
22:17
-
21:36
-
21:21
-
20:33
-
18:59
-
18:12
-
17:54
-
16:57
-
15:39
-
14:56
-
13:50
-
13:20
-
13:12
-
12:00
-
11:58
-
10:52
-
09:55
-
07:28
-
06:11
-
00:21