Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Функционер назвал подходящую третью суперзвезду для «Вашингтона»

Функционер назвал подходящую третью суперзвезду для «Вашингтона»
Александр Кожевников
Комментарии

Аналитик НБА Куинтон Майо считает, что лёгкий форвард «Сан-Антонио Спёрс» Демар Дерозан может продолжить карьеру в составе «Вашингтон Уизардс».

«Я только что получил сообщение от одного из менеджеров команды Западной конференции о возможном объединении Демара Дерозана, Расселла Уэстбрука и Брэдли Била в „Вашингтоне“. Это определённо сработает», — написал Куинтон Майо в своём «твиттере».

Дерозан выступает в «Спёрс» с 2018 года. До этого он на протяжении девяти лет играл в «Торонто Рэпторс».

В нынешнем сезоне 31-летний Дерозан провёл 62 матча. В среднем он набирал 21,5 очка, 6,9 передачи и 4,2 подбора. В марте Дерозан был выставлен на обмен, но остался в составе. Летом он выходит на рынок свободных агентов.

Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021