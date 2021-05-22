Функционер назвал подходящую третью суперзвезду для «Вашингтона»

Аналитик НБА Куинтон Майо считает, что лёгкий форвард «Сан-Антонио Спёрс» Демар Дерозан может продолжить карьеру в составе «Вашингтон Уизардс».



«Я только что получил сообщение от одного из менеджеров команды Западной конференции о возможном объединении Демара Дерозана, Расселла Уэстбрука и Брэдли Била в „Вашингтоне“. Это определённо сработает», — написал Куинтон Майо в своём «твиттере».



Дерозан выступает в «Спёрс» с 2018 года. До этого он на протяжении девяти лет играл в «Торонто Рэпторс».



В нынешнем сезоне 31-летний Дерозан провёл 62 матча. В среднем он набирал 21,5 очка, 6,9 передачи и 4,2 подбора. В марте Дерозан был выставлен на обмен, но остался в составе. Летом он выходит на рынок свободных агентов.