Функционер назвал подходящую третью суперзвезду для «Вашингтона»
Поделиться
Аналитик НБА Куинтон Майо считает, что лёгкий форвард «Сан-Антонио Спёрс» Демар Дерозан может продолжить карьеру в составе «Вашингтон Уизардс».
«Я только что получил сообщение от одного из менеджеров команды Западной конференции о возможном объединении Демара Дерозана, Расселла Уэстбрука и Брэдли Била в „Вашингтоне“. Это определённо сработает», — написал Куинтон Майо в своём «твиттере».
Дерозан выступает в «Спёрс» с 2018 года. До этого он на протяжении девяти лет играл в «Торонто Рэпторс».
В нынешнем сезоне 31-летний Дерозан провёл 62 матча. В среднем он набирал 21,5 очка, 6,9 передачи и 4,2 подбора. В марте Дерозан был выставлен на обмен, но остался в составе. Летом он выходит на рынок свободных агентов.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 22 мая 2021
-
21:48
-
20:51
-
20:26
-
20:23
-
19:46
-
18:51
-
18:14
-
16:59
-
16:42
-
15:59
-
15:07
-
14:59
-
12:59
-
11:43
-
10:59
-
09:46
-
09:05
-
08:35
-
07:15
-
00:59
-
00:18
- 21 мая 2021
-
22:17
-
21:36
-
21:21
-
20:33
-
18:59
-
18:12
-
17:54
-
16:57
-
15:39
-
14:56
-
13:50
-
13:20
-
13:12
-
12:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам