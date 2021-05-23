Трип-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Клипперс» в первом матче серии плей-офф НБА

Завершился первый матч серии плей-офф НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 113:103.

В составе победителей лучшей результативностью отличился Лука Дончич, который оформил трипл-дабл из 31 очка, 10 подборов и 11 передач. Тим Хардуэй-младший записал в свой актив 21 очко. Самым результативным в составе «Клипперс» стал Кавай Леонард, который оформил дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов. На счету Пол Джорджа 23 очка.

Таким образом, «Даллас» повёл в серии со счётом 1-0. Следующий матч между командами пройдёт 26 мая, начало — 5:30 мск.

Напомним, «Даллас» занял шестое место по итогам регулярного чемпионата Западной конференции, «Клипперс», в свою очередь, финишировал на четвёртом месте.