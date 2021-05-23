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Трип-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Клипперс» в первом матче серии плей-офф НБА

Трип-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Клипперс» в первом матче серии плей-офф НБА
Максим Лесовой
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Завершился первый матч серии плей-офф НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 113:103.

В составе победителей лучшей результативностью отличился Лука Дончич, который оформил трипл-дабл из 31 очка, 10 подборов и 11 передач. Тим Хардуэй-младший записал в свой актив 21 очко. Самым результативным в составе «Клипперс» стал Кавай Леонард, который оформил дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов. На счету Пол Джорджа 23 очка.

Таким образом, «Даллас» повёл в серии со счётом 1-0. Следующий матч между командами пройдёт 26 мая, начало — 5:30 мск.

Напомним, «Даллас» занял шестое место по итогам регулярного чемпионата Западной конференции, «Клипперс», в свою очередь, финишировал на четвёртом месте.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
22 мая 2021, суббота. 23:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
103 : 113
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 26, Джордж - 23, Батюм - 11, Рондо - 11, Беверли - 10, Зубац - 8, Ибака - 8, Моррис - 4, Джексон - 2, Казинс, Кеннард, Коффи, Мэнн, Отуру, Паттерсон, Скрабб, Феррелл
Даллас Маверикс: Дончич - 31, Хардуэй-младший - 21, Финни-Смит - 18, Брансон - 15, Порзингис - 14, Ричардсон - 8, Клебер - 6, Бей, Бёрк, Грин, Коли-Стайн, Марьянович, Мелли, Пауэлл, Редик, Терри, Хинтон
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