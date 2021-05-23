«Денвер» проиграл «Портленду» и потерял преимущество домашней площадки в плей-офф НБА

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся первый матч серии 1/4 плей-офф НБА Западной конференции между «Денвер Наггетс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 123:109, благодаря которой игроки «Портленда» повели в серии — 1-0.
Наибольший вклад в победу «Портленда» внёс американский разыгрывающий Дэмьен Лиллард, отметившийся дабл-даблом из 34 очков, двух подборов и 13 передач. Лучшей результативностью в составе «Денвера» отметился сербский центровой Никола Йокич, на счету которого также дабл-дабл из 34 очков и 15 подборов. Ещё один дабл-дабл в этом матче на счету боснийского игрока «Портленда» Юсуфа Нуркича — 16 очков, 12 подборов и пять передач.
Второй матч серии пройдёт также в Денвере в ночь на вторник, 25 мая. Начало — в 5:00 мск.
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