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«Денвер» проиграл «Портленду» и потерял преимущество домашней площадки в плей-офф НБА

«Денвер» проиграл «Портленду» и потерял преимущество домашней площадки в плей-офф НБА
Вячеслав Моренко
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся первый матч серии 1/4 плей-офф НБА Западной конференции между «Денвер Наггетс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 123:109, благодаря которой игроки «Портленда» повели в серии — 1-0.

Наибольший вклад в победу «Портленда» внёс американский разыгрывающий Дэмьен Лиллард, отметившийся дабл-даблом из 34 очков, двух подборов и 13 передач. Лучшей результативностью в составе «Денвера» отметился сербский центровой Никола Йокич, на счету которого также дабл-дабл из 34 очков и 15 подборов. Ещё один дабл-дабл в этом матче на счету боснийского игрока «Портленда» Юсуфа Нуркича — 16 очков, 12 подборов и пять передач.

Второй матч серии пройдёт также в Денвере в ночь на вторник, 25 мая. Начало — в 5:00 мск.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
23 мая 2021, воскресенье. 05:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
109 : 123
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Денвер Наггетс: Йокич - 34, Портер - 25, Гордон - 16, Моррис - 10, Кампаццо - 8, Ховард - 7, Риверс - 6, Миллсэп - 3, Бартон, Бол, Грин, Дозьер, Макги, Маррей, Ннаджи, Харрисон, Чанчар
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 34, Макколлум - 21, Энтони - 18, Нуркич - 16, Саймонс - 14, Пауэлл - 10, Ковингтон - 8, Кантер - 2, Блевинс, Джайлс, Джонс, Коллинс, Литтл, Лиф, Холлис-Джефферсон, Эллеби
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