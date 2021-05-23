«Филадельфия» обыграла «Вашингтон» и повела в серии плей-офф

В Филадельфии (штат Пенсильвания, США) завершился первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Вашингтон Уизардс».

Команда из столицы, невзирая на лишь восьмой посев в плей-офф, сумела навязать борьбу подопечным Дока Риверса. После первой половины встречи гости вели с минимальным перевесом — 62:61. После большого перерыва «Филадельфия» исправила положение, но «Уизардс» пытались навязать им соперничество до последних секунд. В итоге «Сиксерс» всё же одержали победу со счётом 125:118 и повели в серии (1-0).

Самым результативным в составе победителей стал Тобиас Харрис, набравший 37 очков, ещё 30 очков в активе Джоэла Эмбиида. У «Вашингтона» дабл-дабл из 33 очков и 10 подборов оформил Брэдли Бил. Ещё один дабл-дабл на счету Расселла Уэстбрука (16 очков+15 передач).