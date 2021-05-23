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«Филадельфия» обыграла «Вашингтон» и повела в серии плей-офф

«Филадельфия» обыграла «Вашингтон» и повела в серии плей-офф
Микаил Гусейнов
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В Филадельфии (штат Пенсильвания, США) завершился первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Вашингтон Уизардс».

Команда из столицы, невзирая на лишь восьмой посев в плей-офф, сумела навязать борьбу подопечным Дока Риверса. После первой половины встречи гости вели с минимальным перевесом — 62:61. После большого перерыва «Филадельфия» исправила положение, но «Уизардс» пытались навязать им соперничество до последних секунд. В итоге «Сиксерс» всё же одержали победу со счётом 125:118 и повели в серии (1-0).

Самым результативным в составе победителей стал Тобиас Харрис, набравший 37 очков, ещё 30 очков в активе Джоэла Эмбиида. У «Вашингтона» дабл-дабл из 33 очков и 10 подборов оформил Брэдли Бил. Ещё один дабл-дабл на счету Расселла Уэстбрука (16 очков+15 передач).

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
23 мая 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
125 : 118
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 37, Эмбиид - 30, Карри - 15, Грин - 11, Хилл - 11, Ховард - 7, Симмонс - 6, Милтон - 5, Макси - 3, Джо, Кларк, Коркмаз, Рид, Скотт, Такер, Тибулл, Толливер
Вашингтон Уизардс: Бил - 33, Уэстбрук - 16, Дав. Бертанс - 14, Гэффорд - 12, Лень - 12, Хатимура - 12, Нето - 7, Лопес - 6, Смит - 6, Homesley, Авдия, Бонга, Брайант, Гилл, Мэтьюз, Уинстон, Хатчинсон
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