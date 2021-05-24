«Лейкерс» проиграли «Финиксу» в первом матче серии плей-офф НБА

Завершился первый матч серии плей-офф НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Финиксе на стадионе «Финикс Санз Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 99:90.
Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, который записал в свой актив 34 очка. Деандре Эйтон набрал 21 очко. Самым результативным в составе «Лейкерс» стал Леброн Джеймс, на счету которого 18 очков и 10 передач. Деннис Шрёдер набрал 14 очков.
Таким образом, «Финикс» повёл в серии до четырёх побед со счётом 1-0. Следующий матч между командами пройдёт 26 мая, начало – в 5:00 мск.
Напомним, по итогам регулярного чемпионата Западной конференции «Лейкерс» заняли седьмое место. «Финикс», в свою очередь, финишировал на втором месте, пропустив вперёд только «Юту Джаз».
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