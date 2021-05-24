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«Лейкерс» проиграли «Финиксу» в первом матче серии плей-офф НБА

«Лейкерс» проиграли «Финиксу» в первом матче серии плей-офф НБА
Максим Лесовой
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Завершился первый матч серии плей-офф НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Финиксе на стадионе «Финикс Санз Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 99:90.

Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, который записал в свой актив 34 очка. Деандре Эйтон набрал 21 очко. Самым результативным в составе «Лейкерс» стал Леброн Джеймс, на счету которого 18 очков и 10 передач. Деннис Шрёдер набрал 14 очков.

Таким образом, «Финикс» повёл в серии до четырёх побед со счётом 1-0. Следующий матч между командами пройдёт 26 мая, начало – в 5:00 мск.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата Западной конференции «Лейкерс» заняли седьмое место. «Финикс», в свою очередь, финишировал на втором месте, пропустив вперёд только «Юту Джаз».

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
23 мая 2021, воскресенье. 22:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
99 : 90
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер - 34, Эйтон - 21, Бриджес - 10, Джонсон - 10, Краудер - 8, Пол - 7, Пэйн - 5, Шарич - 4, Александер, Гэллоуэй, Камински, Картер, Крэйг, Мур, Надер, Смит
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 18, Шрёдер - 14, Дэвис - 13, Драммонд - 12, Харрелл - 12, Карузо - 10, Колдуэлл-Поуп - 7, Мэттьюз - 2, Хортон-Такер - 2, Адетокунбо, Дадли, Кейкок, Кузма, Маккинни, Маклемор, Марк Газоль, Моррис
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