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«Атланта» обыграла «Никс» и открыла счёт в серии плей-офф НБА

«Атланта» обыграла «Никс» и открыла счёт в серии плей-офф НБА
Максим Лесовой
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Завершился первый матч серии плей-офф НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 107:105.

Самым результативным в составе победителей стал Трей Янг, который оформил дабл-дабл из 32 очков и 10 передач. Богдан Богданович записал в свой актив 18 очков. В составе «Никс» самым результативным стал Алек Бёркс, набрав 27 очков. На счету Деррика Роуза 17 очков.

Таким образом, «Атланта» повела в серии со счётом 1-0. Серия проводится до четырёх побед. Следующий матч между «Никс» и «Атлантой» состоится 27 мая, начало – 02:30 мск.

Напомним, «Атланта» по итогам регулярного чемпионата заняла пятое место Восточной конференции. «Никс», в свою очередь, финишировали на четвёртом месте.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
24 мая 2021, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
105 : 107
Атланта Хоукс
Атланта
Нью-Йорк Никс: Бёркс - 27, Роуз - 17, Рэндл - 15, Барретт - 14, Куикли - 10, Баллок - 6, Ноэль - 6, Гибсон - 5, Топпин - 5, Vildoza, Нокс, Нтиликина, Пелле, Пинсон, Пэйтон, Робинсон, Харпер
Атланта Хоукс: Янг - 32, Богданович - 18, Л. Уильямс - 13, Коллинс - 12, Капела - 9, Хаертер - 8, Галлинари - 7, Хантер - 5, Снелл - 3, Гудвин, Данн, Мэйс, Найт, Оконгву, Реддиш, Фернанду, Хилл
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