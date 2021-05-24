«Атланта» обыграла «Никс» и открыла счёт в серии плей-офф НБА

Завершился первый матч серии плей-офф НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 107:105.

Самым результативным в составе победителей стал Трей Янг, который оформил дабл-дабл из 32 очков и 10 передач. Богдан Богданович записал в свой актив 18 очков. В составе «Никс» самым результативным стал Алек Бёркс, набрав 27 очков. На счету Деррика Роуза 17 очков.

Таким образом, «Атланта» повела в серии со счётом 1-0. Серия проводится до четырёх побед. Следующий матч между «Никс» и «Атлантой» состоится 27 мая, начало – 02:30 мск.

Напомним, «Атланта» по итогам регулярного чемпионата заняла пятое место Восточной конференции. «Никс», в свою очередь, финишировали на четвёртом месте.