Леброн Джеймс объяснился после провала с «Финиксом» в плей-офф НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после первого матча плей-офф НБА с «Финикс Санз» (90:99) заявил, что команде нужно стать лучше во многих аспектах и не согласился с взявшим на себя вину за поражение одноклубником Энтони Дэвисом. Джеймс набрал 18 очков, 10 передач и 7 подборов в игре с «Санз».

«Мы пропустили всего 99 очков. Причиной поражения никогда не может быть только один парень, но я приветствовую тот факт, что Дэвис взял на себя ответственность. Мне нравится, когда Энтони оказывает на себя такое давление. „Лейкерс“ — лучшая команда, когда он агрессивен. У нас лучшая команда, когда он просит получить мяч. Но мы все также должны делать многие вещи намного лучше.



Каждый раз, когда Дэвис оказывается под давлением и говорит, что мы не сможем победить, если он будет играть так, как играл, он всегда преображается в лучшую стороны. Итак, с нетерпением жду этого. И когда Эй Ди снова станет Эй Ди, мы будем привычными „Лейкерс“, — приводит слова Джеймса ESPN.