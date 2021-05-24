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Один из лучших европейских игроков НБА хочет объединиться с Дончичем в «Далласе»

Один из лучших европейских игроков НБА хочет объединиться с Дончичем в «Далласе»
Александр Кожевников
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Финский форвард «Чикаго Буллз» Лаури Маркканен желает продолжить карьеру в «Даллас Маверикс».

«Единственное место, где Маркканен хотел бы играть — «Даллас». Он хотел бы играть вместе с Лукой Дончичем и Кристапсом Порзингисом. В это межсезонье у «Далласа» будет достаточно места в платёжной ведомости. «Маверикс» являются средней командой по исполнению трёхочковых. Маркканен и Порзингис оба умеют бросать из-за дуги, так что их объединение действительно возможно. Какой другой вариант может быть интересен Маркканену? У «Никс» будет больше всего места в платёжке. Этой команде также нужен шутер», — приводит слова обозревателя Джо Коули Chicago Sun-Times,.

В этом сезоне Маркканен набирал в среднем 13,6 очка, 5,3 подбора и 0,9 передачи за игру, при этом забивая 40,2% из-за дуги.

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