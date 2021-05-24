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Дэмьен Лиллард объяснил, почему Стефен Карри не должен стать MVP НБА

Дэмьен Лиллард объяснил, почему Стефен Карри не должен стать MVP НБА
Александр Кожевников
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Разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард объяснил, почему Стефен Карри не должен стать MVP НБА.

«Кажется, Стефен проводит прекрасный сезон. Разумеется, нужно обсудить, достоин ли он того, чтобы быть в списке кандидатов на звание MVP. Но я думаю, что он не выиграет. Сомневаюсь, что это возможно, учитывая то, что команда заняла восьмое место. В прошлом году чуваки вроде Стивена Эй Смита так же говорили обо мне, хотя я набирал в среднем по 30 очков и 8 передач, 46 процентов с игры, 40 процентов из-за дуги, 90 процентов с линии. Но меня всё равно не рассматривали как MVP, потому что команда закончила сезон на восьмом месте. А теперь получается, что это нормально.

Конечно, Карри нужно рассматривать как претендента на приз. Невозможно пройти мимо него. Но есть ещё и Никола Йокич, он провёл все матчи, доминировал и вёл команду вперёд, несмотря на травмы партнёров. Он вывел их туда, где они сейчас. Эмбиид же много пропустил, и они всё равно выигрывали с Йокичем. Так что я бы назвал MVP именно Николу», — приводит слова Лилларда The Athletic.

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