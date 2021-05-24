ЦСКА продвинулся в вопросе с новой ареной в связи со сносом старого комплекса

ЦСКА ведёт переговоры с Департаментом спорта Москвы о том, чтобы играть домашние матчи Единой лиги ВТБ следующего сезона во дворце спорта «Мегаспорт», сообщает ТАСС.
14 апреля ЦСКА провёл последний еврокубковый матч в Универсальном спортивном комплексе ЦСКА имени Александра Яковлевича Гомельского, который будет снесён летом. Армейцы обыграли греческий «Панатинаикос» в заключительном матче регулярного сезона Евролиги (93:86).
«Сыграет ли ЦСКА в следующем сезоне в «Мегаспорте»? Баскетбольный ЦСКА проводит матчи Евролиги в «Мегаспорте», что касается матчей Единой лиги ВТБ, то да, такой диалог с баскетбольным клубом мы ведём. Это прежде всего связано с планами министерства обороны по реконструкции территории на Ленинградском проспекте, которую исторически занимает ЦСКА. Поэтому да, возможно, я не исключаю такой вариант.
Планируется, что в следующем сезоне в «Мегаспорте» будет играть хоккейный клуб «Спартак»? Как будет совмещено? Никакой проблемы я не вижу, это многофункциональная арена, мы сейчас находимся в стадии согласования календаря игр баскетбольного ЦСКА и хоккейного «Спартака», пока у нас каких-то серьёзных преград нет. Я надеюсь, что обе команды сыграют в «Мегаспорте» без какого-либо дискомфорта. Переоборудование арены из баскетбольной в хоккейную и наоборот занимает сутки», — заявил руководитель Департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.
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