Экпе Юдо выразил желание завершить карьеру в клубе Евролиги. Игроком интересовался ЦСКА

Бывший центровой «Фенербахче», баскетболист сборной Нигерии Экпе Юдо сообщил, что хотел бы завершить карьеру в клубе Евролиги.



«Двери европейского баскетбола для меня не закрыты. Я почти подписал контракт с клубом Евролиги, но потом получил контракт с Китае и не смог этого сделать. Я хотел бы вернуться в Евролигу и именно там завершить карьеру. Если я буду выступать в Евролиге, и этой командой будет не «Фенербахче», мне было бы интересно посмотреть, как меня встретят болельщики», — приводит слова Юдо Eurohoops.



В феврале 2021 года сообщалось, что ЦСКА вёл переговоры с Юдо. По данным инсайдера Маттео Андреани, ЦСКА провёл предварительные переговоры, но Экпе решил остаться в США по личным причинам. Вскоре Юдо подписал контракт с «Пекином».