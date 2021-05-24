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Стефен Карри определился с позицией по контракту на $ 217 млн от «Голден Стэйт»

Стефен Карри определился с позицией по контракту на $ 217 млн от «Голден Стэйт»
Алексей Фалько
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«Голден Стэйт Уорриорз» уверен, что разыгрывающий Стефен Карри летом подпишет продление контракта, сообщает журналист New York Times Марк Стайн со ссылкой на генерального менеджера клуба Боба Майерса.

«Уорриорз» собираются предложить Карри продление контракта на 217 млн долларов. Новый контракт будет рассчитан на четыре года, Стефен может вновь стать самым высокооплачиваемым игроком НБА. По действующему соглашению Стефен получает более 43 млн долларов в год, контракт истекает в межсезонье-2022. Если Карри подпишет продление, то проведёт в «Уорриорз» как минимум 17 сезонов — только шесть игроков в истории НБА выступали столько или более за один клуб.

Карри стал лучшим скорером завершившегося регулярного чемпионата — 2020/2021, набирая рекордные в карьере 32,1 очка при точности 42,3% трёхочковых.

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