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Российский тренер возглавил сборную Сирии

Российский тренер возглавил сборную Сирии
Арина Ершова
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Тренерский штаб ярославского «Буревестника» продолжит работу в сборной Сирии, сообщает пресс-служба команды.

В сирийской национальной команде будут работать главный тренер «Буревестника» Михаил Терехов и его ассистент Алексей Нуждин. Специалисты будут руководить сборной Сирии на отборочном турнире Кубка Азии. Соперниками сирийцев станут сборные Саудовской Аравии и Катара.

«Национальная команда Сирии уже во второй раз проводит сборы в Казани. Сирийский и российский народы дружат и сотрудничают. И это прекрасно, что это сотрудничество теперь есть и в баскетболе. Случилось так, что их прежний тренер в последний момент не смог приехать по каким-то причинам, и команде срочно потребовался специалист, готовый немедленно помочь. Представители Федерации баскетбола Сирии и их Министерство спорта и предложили возглавить их команду, а «Буревестник», с которым у меня по-прежнему контракт, согласовал это назначение.

Это страна с очень древними традициями и культурой, и для меня большая честь представлять эту команду! Я должен поблагодарить предыдущего тренера, он проделал большую работу, и одержал важные победы. На данный момент в команде великолепная атмосфера, и уверяю всех, что каждый думает только об одном — о больших победах для сирийского народа», — прокомментировал Терехов.

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