Димитрис Итудис: почти год я работал директором в фирме, выпускающей отличное мороженое

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о моменте жизни из 1990-х, когда он покинул баскетбол и работал в фирме по производству мороженого.

«Были ли моменты, когда чувствовал, что жизнь может сложиться совсем по-другому, что больше не буду баскетбольным тренером? Если честно, такой момент был в моей жизни. Это произошло в 1994 году, до приглашения на работу ассистентом в ПАОК в 1995-м. В начале 90-х я провел несколько лет в «Загребе» после приглашения Бошко Божича по прозвищу «Пепси», он уже умер, и я до сих пор ему благодарен за всё. В «Загребе» мы работали в том числе над юношеским проектом и воспитали несколько перспективных баскетболистов. Однако в 1994 году я остался без работы.



Я ждал, но мне никто не звонил по поводу работы тренера. И тогда у меня появилась возможность поработать в другой сфере – в компании, производящей мороженое. Почти год я работал директором в греческой фирме, выпускающей отличное качественное мороженое. Я помогал этой компании распространять продукцию, чтобы она лучше продавалась в Хорватии, занимался организацией процессов. Я был связующим звеном между греческой и хорватской компаниями. Но это была работа не для меня. Я выполнял свои обязанности очень профессионально, был сконцентрирован на поставленных задачах. Я старался учиться у лучших и узнавать, как эффективно делаются поставки в этом бизнесе. Я разбирался в том, как производится продукция, как водители должны правильно укладывать мороженое в холодильники.



Это был короткий период, когда в моей жизни не было баскетбола, 6 или 7 месяцев. Мне нужно было заняться чем-то ещё. И потом наступил момент, когда я получил тот самый звонок с приглашением от ПАОКа. С большим уважением отношусь к мороженому как бизнесу, ко всем людям, которые там работают. Но мне нужно было продолжить свой путь в баскетболе, чтобы, как и раньше, решительно двигаться к выполнению своих целей», — сказал Итудис в интервью YouTube-каналу The Benas Podcast.