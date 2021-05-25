«Денвер» разгромил «Портленд» и сравнял счет в серии плей-офф НБА

Во втором матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» дома обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 128:109.

В составе победителей лучшими в игре были Никола Йокич (38 очков), Майкл Портер (18 очков) и Пол Миллсэп (15 очков). У «Блэйзерс» наиболее результативными на паркете стали Дэмьен Лиллард (42 очка и 10 передач), Си Джей Макколлум (21 очко) и Норман Пауэлл (15 очков).

Таким образом, счёт в серии стал 1:1, следующий матч команды проведут между собой 28 мая.

Также в рамках игрового дня во втором матче плей-офф НБА «Милуоки Бакс» дома разгромил «Майами Хит» со счётом 132:98. В составе победителей лучшим в игре был Яннис Адетокунбо (31 очко и 13 подборов). Счёт в серии стал 2:0 в пользу.