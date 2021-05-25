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«Денвер» разгромил «Портленд» и сравнял счет в серии плей-офф НБА

«Денвер» разгромил «Портленд» и сравнял счет в серии плей-офф НБА
Кирилл Горбачинский
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Во втором матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» дома обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 128:109.

В составе победителей лучшими в игре были Никола Йокич (38 очков), Майкл Портер (18 очков) и Пол Миллсэп (15 очков). У «Блэйзерс» наиболее результативными на паркете стали Дэмьен Лиллард (42 очка и 10 передач), Си Джей Макколлум (21 очко) и Норман Пауэлл (15 очков).

Таким образом, счёт в серии стал 1:1, следующий матч команды проведут между собой 28 мая.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
25 мая 2021, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
128 : 109
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Денвер Наггетс: Йокич - 38, Портер - 18, Миллсэп - 15, Гордон - 13, Кампаццо - 12, Моррис - 12, Риверс - 9, Ховард - 5, Грин - 4, Харрисон - 2, Бартон, Бол, Дозьер, Макги, Маррей, Ннаджи, Чанчар
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 42, Макколлум - 21, Пауэлл - 15, Нуркич - 7, Энтони - 5, Кантер - 4, Ковингтон - 3, Литтл - 3, Саймонс - 3, Джонс - 2, Лиф - 2, Холлис-Джефферсон - 2, Блевинс, Джайлс, Коллинс, Эллеби

Также в рамках игрового дня во втором матче плей-офф НБА «Милуоки Бакс» дома разгромил «Майами Хит» со счётом 132:98. В составе победителей лучшим в игре был Яннис Адетокунбо (31 очко и 13 подборов). Счёт в серии стал 2:0 в пользу.

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