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В «Лейкерс» сделали апдейт по Леброну Джеймсу перед вторым матчем плей-офф

В «Лейкерс» сделали апдейт по Леброну Джеймсу перед вторым матчем плей-офф
Никита Паглазов
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель сообщил обновлённую информацию о состоянии здоровья Леброна Джеймса перед второй игрой плей-офф против «Финикс Санз».

«В идеальной ситуации у него должно было быть ещё несколько недель, чтобы полностью забыть о травме. Он довольно хорошо двигается по площадке, и я подхожу к его игровому времени, как будто он здоровый игрок, но понимаю, что предстоит несколько игр, в которых его нужно будет ограничить.

Он сыграет с «Финиксом», но нужно будет наблюдать за его здоровьем», — приводит слова Вогеля MSN.

Напомним, в первом матче «Лейкерс» и «Санз» (90:99) Джеймс получил повреждение плеча в четвёртой четверти после столкновения с разыгрывающим «Финикса» Крисом Полом.

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