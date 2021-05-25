В «Лейкерс» сделали апдейт по Леброну Джеймсу перед вторым матчем плей-офф

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель сообщил обновлённую информацию о состоянии здоровья Леброна Джеймса перед второй игрой плей-офф против «Финикс Санз».



«В идеальной ситуации у него должно было быть ещё несколько недель, чтобы полностью забыть о травме. Он довольно хорошо двигается по площадке, и я подхожу к его игровому времени, как будто он здоровый игрок, но понимаю, что предстоит несколько игр, в которых его нужно будет ограничить.



Он сыграет с «Финиксом», но нужно будет наблюдать за его здоровьем», — приводит слова Вогеля MSN.



Напомним, в первом матче «Лейкерс» и «Санз» (90:99) Джеймс получил повреждение плеча в четвёртой четверти после столкновения с разыгрывающим «Финикса» Крисом Полом.

Новость по теме Леброн Джеймс опубликовал странный пост в «Инстаграме» перед вторым матчем плей-офф