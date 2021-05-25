Назван клуб, на который Кавай Леонард может променять «Клипперс»

Спортивный эксперт Стивен Эй Смит сообщил, в какой клуб может в будущем перейти Кавай Леонард.
«Кавай Леонард может перейти в «Майами». Это секрет, но у него чертовски хорошие отношения с Джимми Батлером. Они настолько близки, что Кавай может подписать контракт как свободный агент», — сказал Смит в эфире телеканала ESPN.
Видео доступно по ссылке.
Напомним, Леонард выступает в составе «Лос-Анджелес Клипперс» с 2019 года. Батлер также с 2019 года является игроком «Майами Хит», дойдя в 2020 году с командой до финала НБА.
Леонард является двукратным чемпионом НБА — в 2014 году в составе «Сан-Антонио Спёрс», в 2019 — «Торонто Рэпторс». Кавай, которому в июне исполнится 30 лет, за сезон-2020/2021 заработает $ 34,38 млн. В следующем сезоне он имеет опцию продления контракта с «Клипперс» стоимостью $ 36,02 млн.
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