Кавай Леонард прокомментировал поражение от «Далласа» в плей-офф НБА

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард прокомментировал поражение от «Даллас Маверикс» в первом матче серии плей-офф НБА (103:113).

«Всё зависит от нас, от того, что мы хотим сделать. Все были на подъёме. Никто не находился в подавленном состоянии. Очевидно, никто не хотел проигрывать. Но мы по-прежнему в хорошем настроении и верим в себя. Ничто хорошее не даётся легко», — приводит слова Леонарда ESPN.

Самым результативным в составе победителей стал Лука Дончич, который оформил трипл-дабл из 31 очка, 10 подборов и 11 передач. Таким образом, «Даллас» повёл в серии со счётом 1-0. Следующий матч между командами пройдёт 26 мая, начало — в 5:30 мск. Напомним, «Даллас» занял шестое место по итогам регулярного чемпионата Западной конференции, «Клипперс», в свою очередь, финишировали на четвёртом месте.