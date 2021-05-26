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Кавай Леонард и Пол Джордж объяснились после 0-2 в серии с «Далласом»

Кавай Леонард и Пол Джордж объяснились после 0-2 в серии с «Далласом»
Алексей Фалько
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Звёзды «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард и Пол Джордж заявили о необходимости улучшить защиту после второго матча плей-офф НБА с «Даллас Маверикс» (121:127, 0-2 в серии).

«Беспокойства нет. Это соревнование. Мы должны быть на высоте. Дело в том, что если мы этого не сделаем, нам конец. Но это не повод для беспокойства. Мы просто должны показывать свою игру. Мы должны играть через силу. Мы должны включить нашу защиту. Лука Дончич получит свои возможности. Мы просто должны лучше защищаться, закрывая всех остальных», — приводит слова Джорджа Sports Illustrated.

«Нам нужно остановить соперника в защите. Нельзя позволять реализовывать каждый бросок. Это НБА. Тренеры и хорошие игроки должны вносить коррективы, чтобы отнять мяч у лучших игроков соперника или просто усложнить им жизнь на площадке. Мы должны попадать и заставлять оппонентов промахиваться. Нужно играть в защите. 58% с игры и 52% из-за дуги у «Далласа» — это просто недопустимо", — добавил Леонард…

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