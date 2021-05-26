В «Финиксе» вынесли неутешительный вердикт по Крису Полу

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол отыграл во втором матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (102:109, 1-1) на фоне проблем с плечевым суставом, сообщает ESPN.



Пол отыграл минуты, набрав 6 очков и 5 передач. Крис остался на скамейке в концовке игры по решению главного тренера Монти Уильямса, который отметил серьёзные проблемы с выполнением своих функций у игрока.



«Я убрал его с площадки. Видел, что он держится за руку и как он держится, так что не оставалось ничего другого. Крис старался организовывать моменты, разыгрывать. Он сражался, настоящий боец. Мы все знаем об этом. Однако он не может делать то, что хочет. Сегодня он трудился. Я не хочу вдаваться в подробности, пока не поговорю с ним. Но вы могли видеть, что его рука не была рабочей. Он даже не бежал и не вёл мяч как обычно», – заявил Уильямс на пресс-конференции.



Пол рискует пропустить третий матч серии с «Лейкерс» в Лос-Анджелесе.