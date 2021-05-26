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Лука Дончич высказался о «сливе» «Клипперс», чтобы специально попасть на «Даллас»

Лука Дончич высказался о «сливе» «Клипперс», чтобы специально попасть на «Даллас»
Алексей Фалько
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Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич после второго матча плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (127:121, 2-0) заявил, что выбор соперника по сетке с помощью «слива» не является хорошим решением, поскольку для победы в чемпионате нужно побеждать любого оппонента.

«Я даже не знал, что «Клипперс» выбрали такую стратегию. Но мне сказали об этом перед первым матчем. Если вы хотите выиграть чемпионат, в конце концов, нужно побеждать всех соперников», — приводит слова Дончича Yahoo Sports.

«Клипперс» проиграли два последних матча регулярного чемпионата с худшими командами Западной конфернции «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер». Клуб из Лос-Анджелеса обвинили в легальном «сливе», чтобы опуститься на четвёртое место, попасть на «Даллас» и избежать встречи с «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом раунде плей-офф.

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