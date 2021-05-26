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Мэджик Джонсон отреагировал на победу «Лейкерс» во втором матче с «Финиксом»

Мэджик Джонсон отреагировал на победу «Лейкерс» во втором матче с «Финиксом»
Алексей Фалько
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Легенда НБА Мэджик Джонсон подвел итоги второго матча серии первого раунда плей-офф между «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» (102:109, 1-1).

«Две суперзвезды «Лейкерс» сегодня играли как самые настоящие суперзвезды! Дэвис набрал 34 очка, 10 подборов и 7 передач, у Леброна 23 очка и 9 передач. Когда пришло время побеждать, Леброн и Эй Ди доминировали как в нападении, так и в защите. Дэвис был агрессивен с самого начала, сместился ближе к кольцу и наказывал уступающих в росте защитников «Финикса».

Результативность и лидерские качества Леброна – лучшего баскетболиста мира – сыграли ключевую роль в победе «Лейкерс». Заслуги Денниса Шрёдера никто толком не отметил, но он отлично выступил в сегодняшнем матче», – написал Джонсон на своей странице в «Твиттере».

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