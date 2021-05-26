Леброн Джеймс отреагировал на годовщину гибели Джорджа Флойда

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался насчёт годовщины убийства Джорджа Флойда. Джеймс отметил, что он полностью поддерживает введение полицейской реформы, получившей название «Законопроект имени Джорджа Флойда».



«Я полностью поддерживаю законопроект Джорджа Флойда. Это изменит картину того, как меняется работа полиции и как на неё смотрят. Это требует большой ответственности. Это сделает наши сообщества и нашу великую нацию лучше. Джордж Флойд буквально изменил мир. Очень жаль, что его семье приходится горевать и все ещё задавать вопросы, почему так произошло. Но он буквально изменил мир, появилось так много дискуссий», — приводит слова Джеймса USA Today.



Напомним, закон имени Джорджа Флойда подразумевает реформу полиции. Эта инициатива запрещает полицейским применять удушающие приёмы, создает национальную базу данных по отслеживанию неправомерных действий со стороны полиции, а также запрещает в некоторых случаях выдавать ордер, позволяющий вламываться в дом без предупреждения.