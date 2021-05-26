Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Торнике Шенгелия высказал мнение о Димитрисе Итудисе

Торнике Шенгелия высказал мнение о Димитрисе Итудисе
Александр Кожевников
Комментарии

Форвард ЦСКА Торнике Шенгелия поделился мнением о главном тренере московской команды Димитрисе Итудисе.

«На мой взгляд, игроки и тренеры вместе выигрывают и проигрывают. Для меня в команде нет проигравшего или победителя. В случае с тренером Итудисом, который на протяжении многих лет доказывал, каким высококлассным тренером он является, я могу говорить только об этом сезоне, который является первым для нашего сотрудничества. Ему пришлось иметь дело с множеством проблем, таких как травма Милутинова и уход Майка Джеймса, и он действительно сумел направить нас на победный путь, практически без тренировок со всеми игроками в распоряжении. Это само по себе многое говорит о степени сложности реализованного им проекта.

Лично я не могу сказать, что уделяю много внимания тому, что будет в следующем году, но уверен, что для тренера это очень много значит. Он знает, как замотивировать игроков, и ему нравится отвечать тем, кто уже списал его со счетов. Он делал это много раз в ЦСКА, а его послужной список говорит о том, какой он великий тренер", — приводит слова Шенгелии Gazzetta.gr.

ЦСКА принял окончательное решение по опальному Майку. Легко от скандалиста не отделаться ЦСКА принял окончательное решение по опальному Майку. Легко от скандалиста не отделаться
Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021