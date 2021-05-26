Торнике Шенгелия высказал мнение о Димитрисе Итудисе

Форвард ЦСКА Торнике Шенгелия поделился мнением о главном тренере московской команды Димитрисе Итудисе.
«На мой взгляд, игроки и тренеры вместе выигрывают и проигрывают. Для меня в команде нет проигравшего или победителя. В случае с тренером Итудисом, который на протяжении многих лет доказывал, каким высококлассным тренером он является, я могу говорить только об этом сезоне, который является первым для нашего сотрудничества. Ему пришлось иметь дело с множеством проблем, таких как травма Милутинова и уход Майка Джеймса, и он действительно сумел направить нас на победный путь, практически без тренировок со всеми игроками в распоряжении. Это само по себе многое говорит о степени сложности реализованного им проекта.
Лично я не могу сказать, что уделяю много внимания тому, что будет в следующем году, но уверен, что для тренера это очень много значит. Он знает, как замотивировать игроков, и ему нравится отвечать тем, кто уже списал его со счетов. Он делал это много раз в ЦСКА, а его послужной список говорит о том, какой он великий тренер", — приводит слова Шенгелии Gazzetta.gr.
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